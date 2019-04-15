ВТБ отменил комиссию за денежные переводы с банком «Возрождение»

СЕГОДНЯ 13:57 2019-04-15T13:57:39+03:00

Теперь операция для клиентов этих двух банков будет бесплатной

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В банках ВТБ и «Возрождение» отменили комиссию за осуществление денежных переводов для физических лиц между своими клиентами. При этом услуга доступна не только во всех отделениях, но и в дистанционных каналах обслуживания банков.

- В прошлом году после объединения банкоматных сетей владельцы карт ВТБ и «Возрождения» получили возможность бесплатно снимать собственные средства в любом из наших банкоматов, - подчеркнула заместитель председателя правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина. - Решение об отмене комиссий за денежные переводы стало закономерным этапом стратегии по обеспечению свободного доступа наших клиентов к финансовым услугам как в отделениях, так и в мобильном и интернет-банках.

По словам старшего вице-президента, заместителя руководителя департамента розничных продуктов банка ВТБ Юлии Деменюк, отмена комиссии за денежные переводы между двумя банками – это важный шаг в объединении бизнеса, а также еще один способ для создания максимально комфортных условий обслуживания.

- Мы делаем все возможное, чтобы у клиентов не было финансовых барьеров для использования всех наших продуктов, - подчеркнула она.

Известно, что в настоящее время объединенная сеть банкоматов обоих банков составляет более 16,2 тысяч устройств.

ИСТОЧНИК KP.RU