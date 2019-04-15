У мемориала «Самбекские высоты» почтят память бойцов Великой Отечественной

СЕГОДНЯ 14:52 2019-04-15T14:52:19+03:00

В преддверии Дня Победы донские школьники и студенты посетят мемориалы боевой славы

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Участниками масштабной патриотической акции «Экскурсия по Миус-фронту» станут донские школьники, студенты вузов, колледжей и лицеев, их преподаватели, а также представители органов власти, профсоюзных и молодежных организаций. Известно, что патриотическую экскурсию организует филиал ДГТУ - Политехнический институт в Таганроге. А само событие проходит в рамках международного форума «Победный май 1945 года», посвященного празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Молодые люди посетят мемориалы славы и памятники, посвященные истории сражений 1941-1943 годов, расположенные на территории региона. Желающие смогут ознакомиться с выставкой оружия и других исторических артефактов, а также послушать выступление духового оркестра.

По словам организаторов, цель акции - воспитание патриотизма на примере героического прошлого страны, формирования у молодых людей чувства сопричастности к истории и активной гражданской позиции.

Фото: ДГТУ

ВНИМАНИЕ!

В 09:00 - отправление от ДГТУ, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1.

В 10:45 - сбор участников в у мемориала «Самбекские высоты».

КОНКРЕТНО

Программа мероприятия:

11:00 – открытие митинга. Минута молчания. Возложение венков к мемориалу музейного комплекса «Самбекские высоты».

11:30 – автобусная экскурсия по памятным местам Миус-фронта, посещение памятников «Трактор», «Танкистам-освободителям», «Женщине-матери», «Марусе-регулировщице», поселка Матвеев Курган, памятника морским пехотинцам «Якорь».

12:30 – митинг у памятника «Якорь»

13:40 – выставка оружия и артефактов времен Великой Отечественной войны (памятник «Якорь»)

АЛЛО!

Подробности по тел.: 8 (8634) 62-35-38, 8-918-891-34-36

ИСТОЧНИК KP.RU