В Ростове-на-Дону в изолятор передали тапочки с сим-картами
В службе исполнения наказания видали всякое, но тапочки с тайником еще не попадались.
- В СИЗО-5 предотвращена попытка передачи запрещенных предметов на режимную территорию, - рассказали в ГУФСИН по Ростовской области. - При досмотре передачи на имя одного из обвиняемых обнаружили и изъяли три сим-карты, спрятанные ухищренным способом в подошве тапочка.
Отправителю, который принес обувь, теперь грозит крупный штраф. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, после чего передадут материалы в мировой суд.
Напомним, прошлым летом оперативники следственного изолятора Таганрога не пропустили икону, которую прислали обвиняемому по уголовному делу за наркотики. Внутри списка нашли запрещенные предметы - мобильный телефон и зарядное устройство.
ИСТОЧНИК KP.RU