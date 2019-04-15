2019-04-15T16:35:00+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону в изолятор передали тапочки с сим-картами

Бдительные оперативники вовремя заметили тайник в подошве
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В тапочке нашли запрещенные предметыВ тапочке нашли запрещенные предметыФото: ГУФСИН по РО
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В службе исполнения наказания видали всякое, но тапочки с тайником еще не попадались.

- В СИЗО-5 предотвращена попытка передачи запрещенных предметов на режимную территорию, - рассказали в ГУФСИН по Ростовской области. - При досмотре передачи на имя одного из обвиняемых обнаружили и изъяли три сим-карты, спрятанные ухищренным способом в подошве тапочка.

Отправителю, который принес обувь, теперь грозит крупный штраф. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, после чего передадут материалы в мировой суд.

Напомним, прошлым летом оперативники следственного изолятора Таганрога не пропустили икону, которую прислали обвиняемому по уголовному делу за наркотики. Внутри списка нашли запрещенные предметы - мобильный телефон и зарядное устройство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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