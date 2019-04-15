Ретро-снимок Ирины Аллегровой с короткой стрижкой восхитил поклонников певицы
В сети появилось редкое фото молодой Ирины Аллегровой. Певица из Ростова-на-Дону запечатлена с короткой стрижкой и томным взглядом. Снимок опубликован на фан-страничке, посвященной артистке, в Instagram. В комментариях поклонники заспорили, как ей лучше, но сошлись во мнении, что "шальная императрица" прекрасна в любом образе.
- Супер! Сексуально и свежо! - прокомментировала пользователь социальной сети Наталья.
Напомним, недавно певица оскандалилась в Краснодаре со своими самыми известными песнями. Зрителям не понравилось, что на концерте народная артистка России отказалась исполнить хиты "Императрица" и "Младший лейтенант". Вместо этого она, по словам присутствовавших, произносила длинные монологи о нелегкой женской доле. Теперь директор артистки готовит судебный иск против зрителей, которые остались недовольны шоу.
ИСТОЧНИК KP.RU