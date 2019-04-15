2019-04-15T16:43:19+03:00
Звезды

Ретро-снимок Ирины Аллегровой с короткой стрижкой восхитил поклонников певицы

Артистка из Ростова-на-Дону, несмотря на возраст, продолжает вдохновлять своих фанатов
Илья БОГОМОЛОВ
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В сети появилось редкое фото молодой Ирины Аллегровой. Певица из Ростова-на-Дону запечатлена с короткой стрижкой и томным взглядом. Снимок опубликован на фан-страничке, посвященной артистке, в Instagram. В комментариях поклонники заспорили, как ей лучше, но сошлись во мнении, что "шальная императрица" прекрасна в любом образе.

- Супер! Сексуально и свежо! - прокомментировала пользователь социальной сети Наталья.

irinaallegrova.ruirinaallegrova.ru
Легкой и плодотворной рабочей недели
10092 отметок «Нравится»94 комментариевInstagram

Напомним, недавно певица оскандалилась в Краснодаре со своими самыми известными песнями. Зрителям не понравилось, что на концерте народная артистка России отказалась исполнить хиты "Императрица" и "Младший лейтенант". Вместо этого она, по словам присутствовавших, произносила длинные монологи о нелегкой женской доле. Теперь директор артистки готовит судебный иск против зрителей, которые остались недовольны шоу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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