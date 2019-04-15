В Ростовской области в аварии пострадали три человека

СЕГОДНЯ 17:07 2019-04-15T17:07:07+03:00

По факту аварии начата проверка Фото: Департамент по предупреждению и ликвидации ЧС РО

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В Каменском районе разбираются в обстоятельствах аварии, которая случилась в понедельник, 15 апреля, в хуторе Красновка.

- На автодороге населенного пункта не смогли разъехаться две отечественные легковушки «ВАЗ-21115», - рассказали в областном департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС. - В общей сложности участниками аварии стали три человека.

Так как пострадавшие не могли самостоятельно выбраться из покореженных машин, очевидцы вызвали спасателей. Прибывшие специалисты при помощи гидравлических инструментов разрезали один из автомобилей, после чего передали пострадавших сотрудникам скорой.

Областные спасатели обращаются ко всем автомобилистам с просьбой быть внимательными на дорогах во время неблагоприятных погодных условий - неукоснительно соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила маневрирования.

ИСТОЧНИК KP.RU