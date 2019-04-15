На ремонт проспекта Королева в Ростове выделят 71 миллион рублей
Проспект Королева в Ростове отремонтируют за 61 миллион рублей. Соответствующий аукцион на сайте госзакупок разместила Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города. Деньги будут выделены и местного и областного бюджетов. Согласно конкурсной документации, речь идет об участке между улицами Вологодской и Вавилова, а это около 3,5 километра. Подрядчику предстоит снять поверхностный слой асфальта и положить новый - толщиной в 4 сантиметра, - а также дать продолжительную гарантию на него. Дорожные работы должны быть завершены до 1 августа.
Кстати, улицу Вологодскую тоже отремонтируют. Цена контракта - 12 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU