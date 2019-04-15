2019-04-15T17:27:17+03:00
Общество

Перенесена дата открытия нового кладбища Ростова-на-Дону

Причина - технические проблемы с емкостью для пожаротушения
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В мэрии пообещали открыть новый погост совсем скоро. Фото: rostov-gorod.ruВ мэрии пообещали открыть новый погост совсем скоро. Фото: rostov-gorod.ru
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Перенесена дата открытия нового кладбища Ростова-на-Дону. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии Думы по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. Как оказалось, в конце прошлого года возникли технические проблемы с подготовленной емкостью для пожаротушения. Позднее выявился еще ряд нарушений, которые тоже необходимо устранить перед сдачей объекта в эксплуатацию.

- Срок открытия нового кладбища перенесен на 1 мая, - заявила директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Анна Нор-Аревян. – Срок по устранению нарушений - это 15 апреля. Оформлена дорожная карта.

Напомним, строительство кладбища было завершено в конце прошлого года. Оно находится в Мясниковском районе, а рассчитано на 29 571 захоронение. Кладбище разделено на четыре зоны: вход, ритуальный сектор, административно-хозяйственный и, собственно, территория для захоронений - и все они соединены между собой дорогами и тротуарами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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