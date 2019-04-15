2019-04-15T17:52:36+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону к 7 годам приговорен вербовщик боевиков

Уроженец Чечни будет отбывать наказание в колонии строгого режима
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Мужчину приговорили к семи годамМужчину приговорили к семи годамФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Северо-Кавказском окружном военном суде (дислокация - Ростов-на-Дону)вынесли приговор в отношении 24-летнего жителя Чечни, который подозревался в вербовке. Согласно официальной версии, в марте прошлого года он, находясь в Грозном, уговаривал знакомого вступить в ряды вооруженного формирования, запрещенного на территории России.

- В судебном заседании подсудимый виновным себя в предъявленном обвинении не признал и пояснил, что никого не склонял к выезду в Сирию для участия в боевых действиях*, - пояснили в суде.

Суд пришел к выводу, что вина гражданина в «склонении двух лиц к участию на территории иностранного государства в вооруженном формировании... в целях, противоречащих интересам Российской Федерации», доказана. Ближайшие семь лет мужчина будет находиться в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

*В рядах организации, запрещенной на территории России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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