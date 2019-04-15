СЕГОДНЯ 18:54 2019-04-15T18:54:16+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону ожидаются отключения света. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону ожидаются отключения света

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Отключение света 16 апреля 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда. Как сообщают энергетики, плановые отключения электричества затронут сразу несколько районов донской столице. Какие и где, уже известно. Жителей просят простить за неудобства. Причина таких плановых отключений, работы на электросетях, чтобы в будущем не допускать аварийных ситуаций.

КОНКРЕТНО

Где и когда в Ростове-на-Дону не будет электричества*

16 апреля с 09:00 до 16:00:

- ул. Евдокимова 35 БСМП- 2

16 апреля с 09:00 до 17:00:

- ул. Привокзальная 3, 3А 16.04.19 16.04.19 10=00 12=00

Ростов-на-Дону просп. Коммунистический 31, 31/3, 33, 33/2, 31/1, 33/1, 33/3, 29/1

- ул. Комсомольская 26-80, 1-67; ул. 29-я линия 16; ул. 31-я линия 19-33, 18-34; ул. 33-я линия 1-41, 2-36; ул. 35-я линия 1-17, 2-48; ул. 37-я линия 2-8, 7-23; ул. 39-я линия 1-33, 2-22; ул. Сарьяна 38-48; ул. 45-я линия 2-14

- ул. Кржижановского 1-75, 2-94; ул. Герцена 13-89; пер. Норильский 1-13, 2-42; пер. Боковский 1-11; ул. Владиленская 1-187, 2-126; пер. Рационализаторский 1-53, 2-38; ул. А. Блока 1-43, 2-36; ул. Якуба Колоса 1-25, 2-30; ул. Гельца 19-35, 10-26; ул. Шатурская 1-23, 2-16; ул. Солидарности 1-129, 2-114; ул. Детская 1-79, 2-72

- ул. Украинская 106-150, 127-167; ул. Амурская 1-23, 2-24; ул. Крамоторская 1-19, 2-26; ул. Вятская 1-23, 2-44; пер. Мезенский 48-78, 1-15, 107-113; пер. Магаданский 1-17, 2-12; пер. Ангарский 1-9, 2-6; ул. Георгиевская 1-17; пер. Самарский 43-59, 72-98; пер. Ильменский 77-95, 74-94; пер. Волочаевский 77-97, 76-96; пер. Суржский 71-91, 80-100; пер. Клязьменский 79-101

- ул. Селиванова 1-9, 2-32; ул. Ильича 1-59, 2-32; ул. Радищева 1-17, 2-18; ул. Металлургическая 38-68, 41-55; просп. Шолохова 109-111

- ул. Серафимовича 49-75, 46-69; ул. Социалистическая 57-83, 56-82, 51/58; пер. Соборный 17-19, 24-26; просп. Будённовский 22, 24, 26

16 апреля с 10:00 до 16:00:

- просп. 40-летия Победы 314, 314/1, 314/2, 314/3, 316/1

- ул. Катаева 125-155, 100-124; ул. Черепахина 72-94; 2-ой переулок 13-19, 12-16; ул. Катаева 91-123, 68-98; ул. Варфоломеева 51-75, 58-92; 2-ой переулок 1-11, 2-160; ул. Варфоломеева 79-97, 94-128; ул. Малюгиной 63-83, 44-68; пер. Скрыпника 1-11, 2-10; пер. Гвардейский 27-37

16 апреля с 10:00 до 17:00:

- ул. Вересаева 2-34, 1-41; ул. Щаденко 1-21; пер. Лётный 1-5, 2-6; ул. Камо 1-5, 2-14; ул. Минина 7-17, 8-18; ул. Саранская 9-21, 12-26; ул. Щорса 11-29, 14-28

ул. Красноармейская 188-190, 194-210, 216, 222; ул. М. Горького 195, 199-201; просп. Чехова 84-90, 79; пер. Университетский 109, 115, 115А 16.04.19

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU