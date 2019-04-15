Погода в Ростове-на-Дону на неделю 15-21 апреля 2019: дожди до четверга и до минус одного градуса
Погода в Ростове-на-Дону на неделю 15-21 апреля 2019: дожди до четверга и до минус одного. Если верить прогнозам синоптиков, то утренний дождь в донской столице в понедельник, 15 апреля, и не думает сдавать свою вахту. Осадки ожидаются во вторник, 16 апреля, начиная с утра и с усилением к вечеру. Температура воздуха в этот день от 12 до 15 градусов выше нуля.
В среду, 17 апреля, дождь также не исключен, только еще сильнее, а днем до плюс 12 градусов. Неприятных ощущений добавит северо-восточный ветер, порывы которого временами будут достигать 17 метров в секунду.
В четверг, 18 апреля, ожидается похолодание от шести до 12 градусов со знаком плюс в дневные часы. Будет облачно, но без осадков.
В ночь на пятницу, 19 апреля, по данным метеорологов, ожидается до минус одного градуса. Днем до 12 тепла, ветер по прежнему будет достигать 14 метров в секунду. В субботу, 20 апреля, грядет потепление до 13 градусов и ясно, ветер стихнет до 12 метров в секунду.
Кроме того, начиная с четверга атмосферное давление будет выше нормы — до 760 миллиметров ртутного столба.
ИСТОЧНИК KP.RU