В Ростовской области ищут 80-летнюю пенсионерку

15 Апр 19:15 2019-04-15T19:15:47+03:00

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В Ростовской области в розыск объявлена 80-летняя Антонина Борисенко. Известно, что женщина пропала еще 10 апреля 2019 года. Ночью она вышла из своего дома, который расположен в поселке Тарасовском Ростовской области, но с тех пор о ее местонахождении ничего не знают ни близкие, ни родные.

- В тот день на пенсионерке был одет зеленый халат, черные гамаши, черные туфли, а на голове - платок, - рассказали волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт Юг", занимающиеся ее розыском. - Рост женщины 155 сантиметров, плотного телосложения, волосы русые с сединой, короткие, глаза голубые.

Волонтеры просят не быть равнодушными к чужой беде и, если вы что-то знаете о местонахождении Антонины Николаевны, звоните по номерам телефонов, которые указаны ниже. В настоящее время листовки с изображение женщины размещают в сети Интернет.

Кроме того, есть информация, что женщина нуждается в медицинской помощи и может быть дезориентирована.

АЛЛО!

Звоните 8-800-700-54-52 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU