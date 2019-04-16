Пожар уничтожил два припаркованных автомобиля в Ростове-на-Дону

СЕГОДНЯ 09:42 2019-04-16T09:45:12+03:00

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Вечером, 15 апреля, в Ростове на улице 339-ой Стрелковой дивизии сгорели два автомобиля. Как сообщает региональное управление МЧС, в 17:35 загорелись минивэн Mazda, Hyundai Accent и Peugeot на площади 20 квадратных метров. Никто не пострадал, пожар потушили за 15 минут. В социальной сети появилось видео с места ЧП.

- Сгорели две машины, одну успели отогнать, но тоже пострадала, - рассказал очевидец.

rostov_roads Пожар на 339 стрелковой дивизии 17/3.

Он уточнил, что изначально загорелся "Акцент", а от него уже занялись другие машины. Позже в комментариях появилась информация, что эпицентром возгорания был минивэн. Люди грешат на проводку, но не отрицают и возможность поджога.

Добавим, что утром этого дня в центре Ростова потушили пожар в заброшенном здании, в котором когда-то находилась редакция газеты "Приазовский край".

ИСТОЧНИК KP.RU