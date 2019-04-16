Пожар уничтожил два припаркованных автомобиля в Ростове-на-Дону
Вечером, 15 апреля, в Ростове на улице 339-ой Стрелковой дивизии сгорели два автомобиля. Как сообщает региональное управление МЧС, в 17:35 загорелись минивэн Mazda, Hyundai Accent и Peugeot на площади 20 квадратных метров. Никто не пострадал, пожар потушили за 15 минут. В социальной сети появилось видео с места ЧП.
- Сгорели две машины, одну успели отогнать, но тоже пострадала, - рассказал очевидец.
Он уточнил, что изначально загорелся "Акцент", а от него уже занялись другие машины. Позже в комментариях появилась информация, что эпицентром возгорания был минивэн. Люди грешат на проводку, но не отрицают и возможность поджога.
Добавим, что утром этого дня в центре Ростова потушили пожар в заброшенном здании, в котором когда-то находилась редакция газеты "Приазовский край".
ИСТОЧНИК KP.RU