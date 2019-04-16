В Ростовской области будут судить мастера и взрывника шахты, по вине которых погиб 26-летний ученик проходчика

СЕГОДНЯ 10:15 2019-04-16T10:15:05+03:00

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Региональный следком сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении двух рабочих АО «Шахтоуправление «Обуховская»». Они обвиняются в нарушении правил безопасности, что привело к гибели человека.

- По данным следствия, в августе 2018 года в забое монтажной камеры лавы № 501 во время подготовки к проведению взрывных работ произошел несанкционированный хлопок, в результате которого 26-летний ученик проходчика получил множественные телесные повреждения и скончался на месте, - пояснили в СУ СК России по Ростовской области.

Как оказалось, погибший был допущен к работам, не имея навыков обращения с взрывчатыми устройствами, мало того, были выявлены нарушения технологического процесса и правил безопасности. Это все было допущены лицами, ответственными за соблюдение правил безопасности – горным мастером и взрывником.

ИСТОЧНИК KP.RU