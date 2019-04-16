2019-04-16T10:26:53+03:00
Авто

В Ростове-на-Дону почти сутки никто не убирает огромную ветку, рухнувшую на авто

Иномарка припаркована в на улице Герасименко
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото с места ЧП из группы ВК "Ростов Главный".Фото с места ЧП из группы ВК "Ростов Главный".
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Днем 15 апреля в Ростове огромная ветка упала на припаркованный автомобиль. Иномарка Kia Spectra стояла возле дома по улице Герасименко, 12. В социальных сетях появились фотографии с места ЧП.

Сама ветка оказалась больше автомобиля и приземлилась аккурат на крышу транспортного средства. Ростовчане желают водителю удачи в суде с управляющей компанией, на чьей территории стоит "осыпающееся" дерево. Но, похоже, что хозяин машины далеко не сразу узнал о произошедшем, так как, по рассказам очевидцев, данная картина не изменилась ни к вечеру, ни сегодня утром, 16 числа. Люди даже пытались искать автовладельца, чтобы сообщить ему неприятное известие.

Ранее "Комсомолка" публиковала памятку, что делать, если в Ростове-на-Дону на вашу машину упало дерево.

ИСТОЧНИК KP.RU

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