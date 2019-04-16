В Ростовской области поймали браконьера, который наставил ловушек для раков

СЕГОДНЯ 10:24 2019-04-16T10:26:02+03:00

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В Сальском районе задержали браконьера, который ловил раков (это нельзя делать, так как объявлена операция «Путина-2019»). Как оказалось, 32-летний мужчина наставил ловушек, в которые попали свыше ста раков.

- Также в рамках операции полицейские установили два подобных эпизода, - пояснили в ГУ МВД России по Ростовской области. - Граждане занимались незаконным отловом разных видов рыбы и раков с помощью лесковых и жаберных сетей.

В общей сложности было изъято более 54 килограммов незаконного улова, сети и ловушки, а также три лодки. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела.

Напомним, операция «Путина» стартовала 1 апреля, а завершится в конце мая.

Раков изъяли, в отношении подозреваемого возбудили уголовное делоФото: ГУ МВД России по РО

Фото: ГУ МВД России по РО

ИСТОЧНИК KP.RU