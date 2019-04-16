2019-04-16T10:24:56+03:00
Общество

«Ростовское кольцо 2019»: из-за Дельфийских игра забег переносится на 12 мая

На 12 мая перенесли забег «Ростовское кольцо 2019»
Ольга ГОПАЛО
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На 12 мая перенесли популярный в донской столице забег «Ростовское кольцо 2019». Фото: мэрия Ростова-на-Дону.На 12 мая перенесли популярный в донской столице забег «Ростовское кольцо 2019». Фото: мэрия Ростова-на-Дону.
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«Ростовское кольцо 2019»: из-за Дельфийских игр забег переносится на 12 мая. Об этом сообщают организаторы популярной акции, которая проводится уже не первый год.

Известно, что все желающие должны были стартовать 21 апреля, но забег перенесли на более поздний срок. Цель - обеспечение безопасности проведение пробега. При этом бегунам напомнили, что стартовые номера и экипировкку желающие смогут получить в торгово-развлекательном комплексе, что на выезде из донской столицы в сторону Батайска. Там их будут выдавать 20 апреля и 11 мая 2019 года.

А вот бежать будут с Театральной площади Ростова-на-Дону в 09:00 по уже утвержденному мршруту, который был известен заранее (см. ниже). Напомним, протяженность забега составит 40 километров. Предусмотрены четыре точки отдыха. Сам забег будет состоять из пяти этапов.

КОНКРЕТНО

Маршрут забега «Ростовское кольцо 2019»

1 - от Театральной площадь до стадиона "Ростов-Арена" - по Садовой, Ворошиловскому мосту и улице Левобережной (7 км);

2 - от "Ростов-Арены" до стадиона "Локомотив" - по улице Пойменной, мосту Сиверса и проспекту Стачки (14 км);

3 - от "Локомотива" до Комсомольской площади - по улице Мадояна, Текучевскому мосту и улице Мечников (22 км);

4 - от Комсомольской площади до парка "Дружба" на бульваре Комарова - по улицам Шеболдаева, Ларина, Погодина, Нариманова, Бодрая (30 км);

5 - от "Дружбы" до Театральной площади - по проспектам Космонавтов, Нагибина, Ворошиловскому и улице Большой Садовой (40 км).

ИСТОЧНИК KP.RU

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