Несколько районов Ростова-на-Дону на три дня останутся без горячей воды

СЕГОДНЯ 10:35 2019-04-16T10:35:58+03:00

Краны с горячей водой опустеют с 16 до 18 апреля. Фото: правительство РО.

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Во вторник, 16 апреля, в городе Ростове-на-Дону стартуют плановые отключения горячей воды. Об этом рассказали в Теплокоммунэнерго. В частности, не повезет жителям нескольких районов города, поскольку зона отключения достаточно обширная. Граница начинается от Набережной реки Дон, далее проходит по Сиверса, улице Пушкинской и проспекту Чехова, улице Текучева и проспекту Театральному в центре, далее идут проспект Шолохова и улицы 21 и 22-ая Линии.

Известно, что воды не будет три дня. Ее должны дать без дополнительного предупреждения.

В компании добавили, что все это время коммунальщики будут проводить испытания трубопроводов тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя.

А в случае парения, обнаружения течи, размыва дорожного грунта или покрытия, горожан просят не приближаться к месту дефекта, а сообщить об этом по телефону диспетчерской службы. Она работает круглосуточно.

АЛЛО!

Телефон горячей линии

(863) 234-89-44.

ИСТОЧНИК KP.RU