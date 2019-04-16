2019-04-16T10:35:58+03:00
Общество

Несколько районов Ростова-на-Дону на три дня останутся без горячей воды

Краны опустеют с 16 апреля до 18 апреля
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Краны с горячей водой опустеют с 16 до 18 апреля. Фото: правительство РО.Краны с горячей водой опустеют с 16 до 18 апреля. Фото: правительство РО.
Изменить размер текста:

Во вторник, 16 апреля, в городе Ростове-на-Дону стартуют плановые отключения горячей воды. Об этом рассказали в Теплокоммунэнерго. В частности, не повезет жителям нескольких районов города, поскольку зона отключения достаточно обширная. Граница начинается от Набережной реки Дон, далее проходит по Сиверса, улице Пушкинской и проспекту Чехова, улице Текучева и проспекту Театральному в центре, далее идут проспект Шолохова и улицы 21 и 22-ая Линии.

Известно, что воды не будет три дня. Ее должны дать без дополнительного предупреждения.

В компании добавили, что все это время коммунальщики будут проводить испытания трубопроводов тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя.

А в случае парения, обнаружения течи, размыва дорожного грунта или покрытия, горожан просят не приближаться к месту дефекта, а сообщить об этом по телефону диспетчерской службы. Она работает круглосуточно.

АЛЛО!

Телефон горячей линии

(863) 234-89-44.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительница Шахт огорошила электриков, предоставив на поверку 64-летний берлинский счетчик
В центре Ростова-на-Дону в аварии пострадал 19-летний мотоциклист
"Музыка будь со мной": Баста выпустил песню-молитву
В Ростове-на-Дону перекрыли часть Портовой из-за сумки у мусорных контейнеров
«Ростовское кольцо 2019»: из-за Дельфийских игра забег переносится на 12 мая
В Ростовской области поймали браконьера, который наставил ловушек для раков
В Ростове-на-Дону почти сутки никто не убирает огромную ветку, рухнувшую на авто
В Ростовской области будут судить мастера и взрывника шахты, по вине которых погиб 26-летний ученик проходчика
НЛО в Ростове-на-Дону: светящийся шар летал в вечернем небе над городом
Пожар уничтожил два припаркованных автомобиля в Ростове-на-Дону
Сравни-ка: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова опубликовала фото с новой «Мисс Россия-2019»
В Ростовской области ищут 80-летнюю пенсионерку