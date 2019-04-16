В Ростове-на-Дону перекрыли часть Портовой из-за сумки у мусорных контейнеров
Водителям пришлось искать другие маршруты
Портовую перекрыли из-за бесхозного предметаФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Во вторник, 16 апреля, в Ростове-на-Дону сотрудники полиции перекрыли часть Портовой, перенаправив потоки транспорта на соседние улицы.
- Что-то активно искали в мусорных контейнерах, которые находились прямо у проезжей части, - пояснили очевидцы.
Как сообщили в донской полиции, проверяли бесхозный предмет, который вызвал подозрение у прохожих.
- Около девяти часов поступило сообщение об обнаружении бесхозного предмета, в результате проверки ничего опасного не обнаружено, движение открыто, - сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU