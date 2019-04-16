2019-04-16T11:10:19+03:00
Звезды

"Музыка будь со мной": Баста выпустил песню-молитву

Новый трек расколол поклонников рэпера на два лагеря
Илья БОГОМОЛОВ
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Баста.Баста.Фото: Instagram.com
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В ночь на 16 апреля рэпер Баста представил слушателям свою новую песню "Музыка будь со мной". В ней лирический герой Василия Вакуленко молится о том, чтобы при любых жизненных неурядицах, даже когда все отвернутся от него, музыка, изменившая его жизнь, всегда оставалась с ним.

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Премьера! Баста - Музыка будь со мной . Слушайте на всех площадках!
14073 отметок «Нравится»161 комментариевInstagram

После релиза на страничке известного ростовчанина в Instagram разгорелись споры. Одни поклонники не поддерживают новый стиль артиста и требуют "как раньше", вторые призывают первых разумно смотреть на вещи и не просить невозможного.

- А будет ли старый Баста - без автотюна, без бэков, а просто и от души? - интересуется один из пользователей соцсети.

- Васян, ну олдскул делай! - требует другой.

- Не будет, как раньше, к счастью. Какой интерес сидеть и 20 лет повторять себя самого? Тут смысл в каждой фразе, круто звучит, автотюном ничего не испорчено. Слушайте, вникайте и кайфуйте. Или выключите и пройдите мимо, - ответила одна из поклонниц Василия.

- Все ждут старого Басту... Ребят, конечно же, его не будет! Это невозможно. Никто не стоит на месте и не оборачивается в прошлое. Он уже другой человек, и другая жизнь у него! Жил бы он прошлым, то не достиг бы того, что имеет сейчас. Если вы фанаты, порадуйтесь его жизненному успеху и берите пример, - добавила еще одна девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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