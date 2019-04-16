В центре Ростова-на-Дону в аварии пострадал 19-летний мотоциклист

СЕГОДНЯ 11:03 2019-04-16T11:05:41+03:00

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В Ростове-на-Дону сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах аварии, которая случилась ночью 16 апреля на проспекте Ворошиловский.

- На регулируемом перекрестке произошло столкновение мотоцикла (под управлением водителя 2000 года рождения) и Hyundai Accent (водитель 1992 года), - сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области. - Пострадавший мотоциклист доставлен в больницу. По факту проводится проверка, обстоятельства ДТП пока уточняются.

В социальных сетях уже появились снимки и видео последствий аварии. В комментариях пишут, что якобы ДТП спровоцировал мотоциклист, который пытался проскочить.

- Будьте благосклонны и снисходительны, уважайте себя, уважайте людей едущих с вами в потоке, - написал один из участников обсуждения (авторские орфография и пунктуация сохранены). - А ваше сумасшедшее поведение на дороге, где вы подвергаете не оправданному риску не только себя но и других, забудут через пару минут. Так что будьте внимательны. Всем желаю добра и счастья.

ИСТОЧНИК KP.RU