Жительница Шахт огорошила электриков, предоставив на поверку 64-летний берлинский счетчик

СЕГОДНЯ 11:50 2019-04-16T11:50:21+03:00

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Жительница Шахт Ростовской области прислала электрикам снимок своего счетчика с показаниями израсходованных киловатт. Взглянув на него, сотрудники компании ахнули: да это же раритет! Дедушка счётчиков 1955 года выпуска! Такие приборы выпускали в Берлине, на совместном советско-германском производстве электроаппаратного завода им. И.В. Сталина. («Elektro-Apparate-Werke J. W. Stalin»). Основала завод компания AEG еще в 1928-м. Кстати, именно AEG в конце 19 века выкупила у Эдиссона лицензию на производство электрических ламп, что позволило ей стать одной их крупнейших корпораций в Германии.

Сейчас этого завода уже не существует, он был закрыт еще в 90-х, а счетчик верой и правдой служил жительнице Шахт больше полувека. Электрики поменяли прибор на современный, в благодарность клиентка передала берлинский раритет в музей.

Сотрудники проверили прибор на точность. Оказалось, "дедушка" даст фору многим молодым, израсходованные киловатты считает тютелька-в-тютельку.

ИСТОЧНИК KP.RU