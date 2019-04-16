В Шахтах грузовик столкнулся с маршруткой, в которой находились 12 человек

СЕГОДНЯ 15:59 2019-04-16T16:05:52+03:00

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Во вторник, 16 апреля, в Шахтах произошла авария с участием общественного транспорта.

- В 13:45 в районе дома №13 по улице Александрово-Грушевская водитель «КамАЗа», по предварительным данным не справился с управлением и допустил столкновение по касательной с маршруткой, в которой находились 12 человек, - рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области.

По предварительным данным в аварии пострадали три человека (оперативная информация может поменяться). Автоинспекторы разбираются в обстоятельствах дорожного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU