В Шахтах грузовик столкнулся с маршруткой, в которой находились 12 человек
По факту аварии начата проверка
По факту аварии начата проверкаФото: Артем ЛЕНЦ
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Во вторник, 16 апреля, в Шахтах произошла авария с участием общественного транспорта.
- В 13:45 в районе дома №13 по улице Александрово-Грушевская водитель «КамАЗа», по предварительным данным не справился с управлением и допустил столкновение по касательной с маршруткой, в которой находились 12 человек, - рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области.
По предварительным данным в аварии пострадали три человека (оперативная информация может поменяться). Автоинспекторы разбираются в обстоятельствах дорожного происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU