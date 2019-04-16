На федеральной трассе «Дон» столкнулись микроавтобус «Мерседес» и две «ГАЗели»
Авария произошла рано утром 16 апреля на федеральной трассе «Дон» (Миллеровский район). По предварительным данным, микроавтобус «Мерседес» столкнулся с двумя двигавшимися (на сцепке друг с другом) в попутном направлении автомобилями «ГАЗель».
- После удара одна из «ГАЗелей» перевернулась, - пояснили в областном департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС. - Для ликвидации аварии на оживленном участке автодороги привлекались местные спасатели.
Скорая увезла одного пострадавшего (пассажира «Мерседеса») в больницу, трое остальных участников аварии от медицинской помощи отказались.
Напомним, в этот же день в Шахтах грузовик столкнулся с маршруткой, в которой находились 12 человек, троих доставили в медицинское учреждение. По фактам аварий начата проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU