На федеральной трассе «Дон» столкнулись микроавтобус «Мерседес» и две «ГАЗели»

СЕГОДНЯ 16:17 2019-04-16T16:17:55+03:00

В аварии пострадал один человек. Фото: Департамент по предупреждению и ликвидации ЧС РО

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Авария произошла рано утром 16 апреля на федеральной трассе «Дон» (Миллеровский район). По предварительным данным, микроавтобус «Мерседес» столкнулся с двумя двигавшимися (на сцепке друг с другом) в попутном направлении автомобилями «ГАЗель».

- После удара одна из «ГАЗелей» перевернулась, - пояснили в областном департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС. - Для ликвидации аварии на оживленном участке автодороги привлекались местные спасатели.

Скорая увезла одного пострадавшего (пассажира «Мерседеса») в больницу, трое остальных участников аварии от медицинской помощи отказались.

Напомним, в этот же день в Шахтах грузовик столкнулся с маршруткой, в которой находились 12 человек, троих доставили в медицинское учреждение. По фактам аварий начата проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU