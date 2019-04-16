ФАС занялась контрактом на 1 млрд рублей на уборку дорог Ростова-на-Дону, выигранным фирмой с единственным работником

СЕГОДНЯ 16:16 2019-04-16T16:16:34+03:00

Власти ничего странного в таком контракте не видят: да, миллиард, и что? Будет заключены договоры с районными субподрядчиками, и все. Фото: rostov-gorod.ru

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Федеральная антимонопольная служба подтвердила нарушение законодательства РФ при проведении аукциона на содержание дорог в 2019 году во всех восьми районах Ростова-на-Дону, который выиграло микропредприятие лишь с одним сотрудником в штате.

- Выяснилось, что в электронном аукционе оказалось сразу восемь заказчиков - муниципальных казенных учреждений из городских районов, и все они после проведения совместной закупки заключили отдельные контракты на выполнение работ с единственным участником – «М-Стандарт-Юг», - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в ОНФ.

После того, как активисты обратили внимание на закупку, которую депутат Госдумы от Ростовской области Антон Гетта, координирующий проект «За честные закупки», назвал "вопиющей", они направили материалы по ней в ФАС — и там оперативно отреагировали.

- Антимонопольный орган подтвердил наши подозрения о признаках нарушений законодательства о защите конкуренции при проведении данной закупки и возбудил дело, - рассказал Гетта.

Странным «фронтовикам» этот подряд показался еще и по причине победителя аукциона — фирмы, имеющей единственного работника и с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. При том, что цена контракта — почти миллиард рублей (точнее — 995 миллионов).

Эпопея с этим миллиардным контрактом на благоустройство Ростова-на-Дону, напомним, началась еще в конце прошлого года, когда мэрии, по требованию ФАС, пришлось отменять первые результаты конкурса, поскольку, как заявляли тогда местные активисты, он был прописан «под одного подрядчика».

А затем, когда нарушения были устранены, аукцион провели повторно — тогда-то его и выиграла эта самая фирма (кстати, она уже раньше, несмотря на свои микропараметры, участвовали в торгах и даже выигрывала миллионные контракты).

Городские власти, к слову, не видят проблем с победой «М-Стандарт-Юг»: да, признают они, выиграла — и что дальше? Пусть, мол, заключает субподряды с районными комбинатами по благоустройству, и процесс пойдет дальше, все останутся довольны.

ИСТОЧНИК KP.RU