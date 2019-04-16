Из-за перекупщиков 1500 болельщиков не смогли посетить матч "Ростов" - "Спартак"

СЕГОДНЯ 16:17 2019-04-16T16:20:17+03:00

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Футбольный клуб "Ростов" заявил о деятельности перекупщиков билетов, из-за которой 1500 человек не смогли попасть на матч со "Спартаком" 14 апреля. Перед игрой заветные проходки на стадион "всплыли" в Интернете по баснословным ценам и руководству команды пришлось принимать меры, чтобы остановить мошенников.

- Билеты, которые продавались по завышенной цене на сторонних сайтах, были аннулированы, - сообщает пресс-служба клуба. - Напоминаем вам, что ФК "Ростов" категорически против деятельности перекупщиков билетов.

"Желто-синие" призывают болельщиков покупать билеты только на официальном сайте клуба, а также в кассах стадионов "Ростов-Арена" и "Олимп-2" (с 10 до 19 часов), фан-шопе в ТРЦ "Горизонт" (с 10 до 22 часов) и в магазине ООО "Крипт" на Буденновском, 80 (с 8:30 до 18:30).

Напомним, ростовчане одержали победы на гостями из столицы - 2:1.

ИСТОЧНИК KP.RU