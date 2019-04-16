СЕГОДНЯ 16:36 2019-04-16T16:36:52+03:00

И это при том, что сезон пикников еще не начался

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В Ростовской области жертвами клещей стал 291 человек, из которых почти половина - дети и подростки в возрасте до 14 лет. И это при том, что сезон пикников на Дону еще официально не открыт.

Как рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзор, больше всего обратившихсяк медикам в городе Ростове-на-Дону, таковых оказался 31 человек. На одного меньше - в Неклиновском, а в Таганроге еще 24 человека. Также есть пострадавшие от укусов кровопийц в Сальском и Песчанокопском районах.

В настоящее время территории обрабатываются реагентами, а самих жителей просят быть внимательными к своем здоровью — в частности, проводить взаимоосмотры, находясь на природе, одевать одежду с плотно прилегающими манжетами и пользоваться спецсредствами.

Если вы обнаружите присосавшегося клеща, то лучше обратится в ближайший травмпункт, там не только снимут насекомое, но и отправят его на анализ. А в случае плохого самочувствия после укуса кровопийцы, не стоит заниматься самолечением, лучше сразу обращаться в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU