СЕГОДНЯ 16:59 2019-04-16T16:59:21+03:00

Отключение света в Ростове-на-Дону 17 апреля 2019: где и когда. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет 17 апреля 2019

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Отключение света в Ростове-на-Дону 17 апреля 2019: где и когда. Речь идет о плановых отключениях электроэнергии. Свет будет отсутствовать в дневное время в некоторых районах города. Как говорят энергетики, цель таких отключений - работы на электросетях, которые ведут, чтобы не допускать аварийных ситуаций впредь.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света*

17 апреля с 09:00 до 17:00:

- ул. Радищева 13-71, 18-68; ул. 2-я Комбайновская 1-25, 2-42; ул. Соединяющая 1-13, 2-22; ул. Коммунальная 1-25, 2-28; ул. Просвещения 23-73, 18-68; ул. Червоноармейская 1-23, 6-22; пер. Пожарный 1-19, 2-18; пер. Кецховели 1-31, 2-24; пер. Горийский 1-15, 2-50; ул. Веры Пановой 1-23, 2-30; ул. Образцовая 1-15; ул. Активная 1-9, 2-16; ул. Физкультурная 1-45, 2-48; ул. Металлургическая 70-100, 55-99; ул. Лянде 1-25, 2-22; ул. 1-я Кизитириновская 1-27, 2-20; ул. 2-ая Кизитириновская 1-29, 2-26; ул. 3-ая Кизитериновская 1-41, 2-30; ул. Новомосковская 13-31, 30-48; ул. Полторацкого 56-70, 69-85; просп. Шолохова 161-173; ул. Невельская 1-9, 2-10; ул. 1-я Пионерская 2-34, 1-10; ул. 2-я Пионерская 2-24; ул. 3-я Пионерская 2-24, 1-23; ул. Коммунальная 28-40, 25-35; ул. 1-я Плановая 1-37, 2-48; ул. 2-я Плановая 1-23, 2-24; ул. Автономная 19-21, 22-26

- пер. Безымянный 25-29, 24-36; ул. Кручинина 2-58, 1-59; ул. Межевая 162-178; ул. Нагорная 130-170, 129-177; пер. Рыбный 21-33, 30-44; ул. Трудящихся 128-154, 149-191

- ул. Социалистическая 85-97; пер. Семашко 23-25, 30-36; ул. Серафимовича 66-80, 77; ул. Темерницкая 50-54, 63-69; ул. Московская 57

- пер. Владивостокский 1-49, 2-78; ул. Северо-Кавказская; ул. Большевистская; ул. Земельная; ул. Стасова; ул. 56-я Армия; пер. Стекольный; пер. Госпитальный; ул. Дачная; ул. Таганрогская 90

- просп. Королёва 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/5, 6/6, 6/7, 8/2; ул. Добровольского 15/4

- ул. Муравьёва 79-89, 56-78; ул. Волгоградская 51-69, 54-74; ул. Возрождения 25-87, 26-80; ул. Правды 1-57, 2-60; ул. Турксибская 10-20, 13-37; ул. 12-го февраля 10-26; ул. Самойловская 11-13

17 апреля с 10:00 до 12:00:

- пер. Быкадорова 15-23, 24-26; ул. 1-я Круговая 64; пер. Туроверова 11-19, 18-24

- ул. Б. Садовая 124, 124Д, 126; ул. Социалистическая 143, 145, 147; ул. Петровская 25, 27 - - ул. Пушкинская 120/48; ул. Соколова 40

- просп. Стачки 229, 231, 231/3, 231/1, 231/4

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU