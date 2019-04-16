Сотрудницу метро захватил в заложницы уроженец Ростовской области

СЕГОДНЯ 17:06 2019-04-16T17:06:37+03:00

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Стала известна личность мужчины, который утром 16 апреля захватил в заложницу сотрудницу столичного метро. Это 45-летний уроженец Ростовской области, ранее судимый за разбой и грабеж, по предварительным данным, он состоит на учете у врача-психиатра. На данный момент он задержан, в рамках уголовного дела ему будет проведена психиатрическая экспертиза.

Напомним, вооруженный молотков мужчина, взяв заложницу работницу станции "Технопарк" (держал ее в будке), потребовал встречи с руководством метрополитена. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов достаточно было его обезвредили. Во время операции женщина не пострадала.

Сайт kp.ru писал о том, что примерно месяц назад еще один инцидент с взятием заложницы произошел в Санкт-Петербурге. Мужчина похитил 12-летнюю дочь своей экс-возлюбленной и, угрожая девочке ножом, требовал возобновления отношений.

ИСТОЧНИК KP.RU