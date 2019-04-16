2019-04-16T17:23:49+03:00
Общество

«Главное, помнить, что это не финиш»: Член жюри Татьяна Котова призналась, что голосовала за другую финалистку «Мисс Россия 2019»

Красавица 13 лет назад сама выиграла этот конкурс красоты
ГОШЕВ Игорь
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Красавица 13 лет назад сама выиграла этот конкурс красоты. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.Красавица 13 лет назад сама выиграла этот конкурс красоты. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.
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Уроженка Ростовской области Татьяна Котова на конкурсе «Мисс Россия 2019» в этом году оказалась среди членов жюри, которым предстояло выбрать победительницу. При этом сама девушка 13 лет назад сама выиграла этот конкурс. Но неожиданностью для многих стало признание красавицы: она отдала свои предпочтения другой финалистке. При том, что победила ее землячка.

- Красота - понятие субъективное, в который раз в этом убеждаюсь, - написала она в своем Инстаграм. - Не просто было быть в жюри конкурса, потому что у каждого свой взгляд на мир, на людей, на красоту и идеальные параметры. Конечно, великолепно, когда фигура, душа, интеллект сочетаются между собой точно так же, как 90*60*90. Но такое случается не часто.

После этого красавица вспомнила и о своем опыте участия в «Мисс Россия»:

- Когда ты уже был по ту сторону, выходил точно так же на подиум, то судишь иначе. Понимаешь, что внешние данные, конечно, важны, но еще очень ценно обладать искренностью, способностями и целями в жизни – по мечтам, действительно, можно понять человека. И, конечно же, необходим потенциал для дальнейшей работы на мировых конкурсах, а также умение обаятельно и остроумно взаимодействовать с прессой, принимать участие в телепрограммах, в благотворительных мероприятиях и других событиях в мире моды, культуры, искусства…

kottovakottova
Красота - понятие субъективное
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Из поста Татьяны можно сделать вывод, что сама она болела за другую конкурсантку, но все равно порадовалась за победительницу Алина Санько из Азова:

- Несмотря на то, что наши взгляды с другими членами жюри разошлись, я уверена, что каждая девушка достойна такого титула. Желаю успеха победительнице! Главное, помнить, что это не финиш, а только начало!

Пост Котовой собрал больше 23 тысяч лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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