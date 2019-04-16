Звезда Playboy Мария Лиман в кружевном белье рассказала про подругу-разлучнницу
Звезда Playboy Мария Лиман поделилась со своими подписчиками сокровенным. Красавица опубликовала пост, в котором рассказала о предательстве близкого человека.
- Вы верите в женскую дружбу? - сходу спросила красавица. - Первые сомнения у меня появились, когда моя подруга писала моему парню сообщения по ночам. На мой взгляд, дружба между мужчиной и женщиной имеет значительно больше плюсов.
И спросила мнения своих фанатов.
- Доверяй, но проверяй, как говорится, - посоветовал один из Интернет-пользователей.
- Да разве получится дружить с такой красоткой? Хочешь не хочешь, а приставать будет, - высказался не в пользу дружбы между мужчиной и женщиной еще один.
- Скажи подруге, пусть следующий раз мне пишет, - своеобразно решил проблему Лиман третий.
Пост красотки в кружевном белье собрал почти 20 тысяч лайков.
ИСТОЧНИК KP.RU