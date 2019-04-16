«Устал со мной фотографироваться»: Третья жена футболиста Тарасова устроила совмстную фотосессию с мужем

СЕГОДНЯ 17:47 2019-04-16T17:47:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Супруга футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова частенько публикует в своем Инстаграм совместные снимки с мужем. Хейтеры уже шутят на тему, что в перерывах между матчами, Дмитрий осваивает новую профессию. Вот и на этот раз Анастасия Тарасова опубликовала фото, под которым подписала:

- Устал со мной фотографироваться.

Однако многие стали критиковать и образ модели в духе «Пожалуйста, наймите стилиста», и то, что выносит свою личную жизнь напоказ.

kostenko.94 Устал со мной фотографироваться

Однако поклонников пары оказалось больше.

- Что за люди? Красивая, успешная семья, - написала одна из них. - Зачем тратить время на какие-то оскорбления? Не нравится тебе человек, не заходи ты на его страницу и не пиши ничего! И выспрашивать: а почему же стооолько фоток выкладываете? А что ели, пили? Да какая разница?! Свою жизнь устраивайте! Идите лучше спортом займитесь, собой, в конце концов! Своими близкими, просто фильм посмотрите или книгу почитайте!

Другая фанатка пары пожелала: «Анастасия, терпения вам и добра. А комментаторам ума: начните ценить себя и не показывать свою желчь».

ИСТОЧНИК KP.RU