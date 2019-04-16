2019-04-16T17:47:49+03:00
Общество

«Устал со мной фотографироваться»: Третья жена футболиста Тарасова устроила совмстную фотосессию с мужем

Хейтеры исходят желчью
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
У пары много поклонников. Фото: Инстаграм Дмитрия Тарасова.У пары много поклонников. Фото: Инстаграм Дмитрия Тарасова.
Изменить размер текста:

Супруга футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова частенько публикует в своем Инстаграм совместные снимки с мужем. Хейтеры уже шутят на тему, что в перерывах между матчами, Дмитрий осваивает новую профессию. Вот и на этот раз Анастасия Тарасова опубликовала фото, под которым подписала:

- Устал со мной фотографироваться.

Однако многие стали критиковать и образ модели в духе «Пожалуйста, наймите стилиста», и то, что выносит свою личную жизнь напоказ.

kostenko.94kostenko.94
Устал со мной фотографироваться
43212 отметок «Нравится»259 комментариевInstagram

Однако поклонников пары оказалось больше.

- Что за люди? Красивая, успешная семья, - написала одна из них. - Зачем тратить время на какие-то оскорбления? Не нравится тебе человек, не заходи ты на его страницу и не пиши ничего! И выспрашивать: а почему же стооолько фоток выкладываете? А что ели, пили? Да какая разница?! Свою жизнь устраивайте! Идите лучше спортом займитесь, собой, в конце концов! Своими близкими, просто фильм посмотрите или книгу почитайте!

Другая фанатка пары пожелала: «Анастасия, терпения вам и добра. А комментаторам ума: начните ценить себя и не показывать свою желчь».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Шахтах 61-летняя пенсионерка по липовым документам взяла кредит на 600 тысяч рублей и скрылась
В Морозовске будут судить мужчину, который показывал детям половые органы
На лавочке в Майами самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева порассуждала о роскошной жизни
Звезда Playboy Мария Лиман в кружевном белье рассказала про подругу-разлучнницу
«Главное, помнить, что это не финиш»: Член жюри Татьяна Котова призналась, что голосовала за другую финалистку «Мисс Россия 2019»
Сотрудницу метро захватил в заложницы уроженец Ростовской области
Отключение света в Ростове-на-Дону 17 апреля 2019: где и когда
В Ростовской области в розыск объявлена 30-летняя женщина
В Ростовской области жертвами клещей стал 291 человек
На федеральной трассе «Дон» столкнулись микроавтобус «Мерседес» и две «ГАЗели»
Из-за перекупщиков 1500 болельщиков не смогли посетить матч "Ростов" - "Спартак"
ФАС занялась контрактом на 1 млрд рублей на уборку дорог Ростова-на-Дону, выигранным фирмой с единственным работником
В Шахтах грузовик столкнулся с маршруткой, в которой находились 12 человек
Жительница Шахт огорошила электриков, предоставив на поверку 64-летний берлинский счетчик
В центре Ростова-на-Дону в аварии пострадал 19-летний мотоциклист
"Музыка будь со мной": Баста выпустил песню-молитву
В Ростове-на-Дону перекрыли часть Портовой из-за сумки у мусорных контейнеров
Несколько районов Ростова-на-Дону на три дня останутся без горячей воды
«Ростовское кольцо 2019»: из-за Дельфийских игра забег переносится на 12 мая
В Ростовской области поймали браконьера, который наставил ловушек для раков
В Ростове-на-Дону почти сутки никто не убирает огромную ветку, рухнувшую на авто
В Ростовской области будут судить мастера и взрывника шахты, по вине которых погиб 26-летний ученик проходчика
НЛО в Ростове-на-Дону: светящийся шар летал в вечернем небе над городом
Пожар уничтожил два припаркованных автомобиля в Ростове-на-Дону
Сравни-ка: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова опубликовала фото с новой «Мисс Россия-2019»
В Ростовской области ищут 80-летнюю пенсионерку