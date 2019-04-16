2019-04-16T17:57:34+03:00
Общество

На лавочке в Майами самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева порассуждала о роскошной жизни

Подписчики поддержали красотку
ГОШЕВ Игорь
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Подписчики поддержали красотку. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.Подписчики поддержали красотку. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.
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Самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева сейчас наслаждается материнством и близостью любимого человека. Красавица находит время прогуливаться по улицам Майами, где сейчас живет. Оттуда же опубликовала пост-размышление, который проиллюстрировала снимком на скамье.

- Что вы представляете, когда слышите словосочетание «роскошная жизнь»? - спросила она у поклонников. - Я считаю, что главная роскошь в современной жизни - это свобода. Свобода общаться с теми, с кем хочешь, путешествовать и проводить время с любимым человеком. Времена «тяжелого люкса», слава Богу, прошли. И почти все поняли, что ни очередная сумка, ни деньги никого еще не сделали счастливыми.

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Что вы представляете, когда слышите словосочетание роскошная жизнь?
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Свой пост она завершила фразой: «Короче, привет вам от абсолютно счастливого человека».

Подписчики поддержали блондинку: «Да, действительно, это счастье: быть с любимым и путешествовать», «Самый светлый человек, которого я знаю», «Супер сказано», «Вика, мы тебя любим просто так».

Пост счастливой блондинки набрал больше 46 тысяч лайков всего за несколько часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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