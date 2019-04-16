В Морозовске будут судить мужчину, который показывал детям половые органы
В Морозовске перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в действиях сексуального характера. Согласно официальной версии, он развращал детей, демонстрируя обнаженные части тела.
- По версии следствия, в июле 2018 года в вечернее время обвиняемый, находясь в заброшенном здании, расположенном на Ленина, неоднократно демонстрировал свои половые органы несовершеннолетним, - пояснили в региональном следкоме.
Потерпевшими по уголовному делу признаны восемь несовершеннолетних в возрасте от 10 до 14 лет.
В настоящее время следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU