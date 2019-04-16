СЕГОДНЯ 17:57 2019-04-16T17:58:26+03:00

В Морозовске будут судить мужчину, который показывал детям половые органы

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В Морозовске перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в действиях сексуального характера. Согласно официальной версии, он развращал детей, демонстрируя обнаженные части тела.

- По версии следствия, в июле 2018 года в вечернее время обвиняемый, находясь в заброшенном здании, расположенном на Ленина, неоднократно демонстрировал свои половые органы несовершеннолетним, - пояснили в региональном следкоме.

Потерпевшими по уголовному делу признаны восемь несовершеннолетних в возрасте от 10 до 14 лет.

В настоящее время следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU