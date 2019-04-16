В Шахтах 61-летняя пенсионерка по липовым документам взяла кредит на 600 тысяч рублей и скрылась
В Шахтах под следствием оказалась 61-летняя пенсионерка, которую подозревают в мошенничестве. Как рассказали в правоохранительных органах, она передала в банк фиктивные справки, получив кредит на сумму 600 тысяч рублей. Тревогу подняли, когда после первого взноса перестала поступать оплата. Служба безопасности стала ее искать, после чего вскрылся обман.
- Представители банка обратились в полицию, - рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области. - В ходе проверки сотрудники установили и задержали 61-летнюю шахтинку, которая была изобличена в содеянном.
На время расследования уголовного дела с подозреваемой взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении, а грозит ей до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU