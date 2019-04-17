Соцсети: в Ростове-на-Дону сожгли припаркованный во дворе "Ягуар"

СЕГОДНЯ 09:48 2019-04-17T09:48:05+03:00

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Рано утром 16 апреля в Ростове сгорел автомобиль "Ягуар". Сигнал о ЧП поступил в 4:41 из двора дома № 49/1 по Коммунистическому проспекту. Как сообщили в региональном управлении МЧС, площадь пожара составила 10 квадратных метров. Огонь потушили менее, чем за 10 минут, пострадавших нет.

В социальных сетях появились фотографии сгоревшей иномарки.

- Машина не стояла, ездила регулярно, - написал один из пользователей в городском паблике. - Машину именно подожгли. Насколько мне известно, нашли бутылку с остатками какой-то горючей жидкости. По информации от хозяйки, в районе 4 часов все еще было нормально. Еще, со слов жильца этого дома, ночью видели людей, которые ходили и "простукивали" соседние машины, скорее всего, на предмет наличия сигнализации.

В комментариях ростовчане советуют владельцу машины задуматься, кому он перешел дорогу, чтобы кто-то решился в отместку уничтожить дорогую машину.

ИСТОЧНИК KP.RU