В Таганроге ударило током 13-летнего подростка, который залез на вагон

СЕГОДНЯ 10:05 2019-04-17T10:05:28+03:00

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Следком заявил о начале проверки по факту травмирования подростка на станции Таганрога.

- По версии следствия, 16 апреля в 18:30 в парке «Ж» станции Таганрог несовершеннолетнего, который поднимался на вагон грузового поезда, ударило током высокого напряжения, - сообщили в Южном следственном управлении на транспорте.

Мальчик выжил, его доставили в детскую многофункциональную больницу города Таганрога. На месте происшествия работали следователи, которые начали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, правила безопасности на объектах железнодорожного транспорта запрещают движение по путям даже при отсутствии на них подвижных составов, не разрешается также подниматься на опоры, специальные конструкции сети и влезать на вагоны, цистерны и другие объекты в целях предотвращения контакта с проводами высокого напряжения.

ИСТОЧНИК KP.RU