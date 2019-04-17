В Ростовской области к 13 годам приговорили комбата, который изнасиловал и убил беременную женщину

СЕГОДНЯ 10:17 2019-04-17T10:20:03+03:00

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Накануне, 16 апреля, в Ростовском областном суде вынесли приговор комбату ДНР Юрию Свиридову, которого обвиняли в убийстве медсестры. Согласно официальной версии, осенью прошлого 2017 года он сначала изнасиловал, а затем убил ростовчанку - заместителя командира медицинского взвода Анастасию Ткачеву (уроженка станицы Мечетинской).

Некоторое время подозреваемый находился в бегах (в ориентировке было указано, что он вооружен и опасен, а при взятии может оказать сопротивление), а задержали его весной прошлого года, после чего и предъявили обвинение.

Суд пришел к выводу, что комбат Свиридов (позывной Мачете) виновен. Ближайшие 13 лет он будет находиться в колонии строгого режима. У мужчины есть возможность обжаловать этот приговор.

Свиридов полгода был в розыскеФото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU