В Ростовской области к 13 годам приговорили комбата, который изнасиловал и убил беременную женщину
Накануне, 16 апреля, в Ростовском областном суде вынесли приговор комбату ДНР Юрию Свиридову, которого обвиняли в убийстве медсестры. Согласно официальной версии, осенью прошлого 2017 года он сначала изнасиловал, а затем убил ростовчанку - заместителя командира медицинского взвода Анастасию Ткачеву (уроженка станицы Мечетинской).
Некоторое время подозреваемый находился в бегах (в ориентировке было указано, что он вооружен и опасен, а при взятии может оказать сопротивление), а задержали его весной прошлого года, после чего и предъявили обвинение.
Суд пришел к выводу, что комбат Свиридов (позывной Мачете) виновен. Ближайшие 13 лет он будет находиться в колонии строгого режима. У мужчины есть возможность обжаловать этот приговор.
Свиридов полгода был в розыскеФото: соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU