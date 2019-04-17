2019-04-17T10:20:03+03:00
Происшествия

В Ростовской области к 13 годам приговорили комбата, который изнасиловал и убил беременную женщину

Юрий Свиридов будет отбывать наказание в колонии строго режима
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Накануне, 16 апреля, в Ростовском областном суде вынесли приговор комбату ДНР Юрию Свиридову, которого обвиняли в убийстве медсестры. Согласно официальной версии, осенью прошлого 2017 года он сначала изнасиловал, а затем убил ростовчанку - заместителя командира медицинского взвода Анастасию Ткачеву (уроженка станицы Мечетинской).

Некоторое время подозреваемый находился в бегах (в ориентировке было указано, что он вооружен и опасен, а при взятии может оказать сопротивление), а задержали его весной прошлого года, после чего и предъявили обвинение.

Суд пришел к выводу, что комбат Свиридов (позывной Мачете) виновен. Ближайшие 13 лет он будет находиться в колонии строгого режима. У мужчины есть возможность обжаловать этот приговор.

Свиридов полгода был в розыске Фото: соцсети

Свиридов полгода был в розыскеФото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На строительстве "обхода Аксая" идет вынос коммуникаций
В Таганроге ударило током 13-летнего подростка, который залез на вагон
Соцсети: в Ростове-на-Дону сожгли припаркованный во дворе "Ягуар"
В Шахтах 61-летняя пенсионерка по липовым документам взяла кредит на 600 тысяч рублей и скрылась
В Морозовске будут судить мужчину, который показывал детям половые органы
На лавочке в Майами самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева порассуждала о роскошной жизни
«Устал со мной фотографироваться»: Третья жена футболиста Тарасова устроила совмстную фотосессию с мужем
Звезда Playboy Мария Лиман в кружевном белье рассказала про подругу-разлучнницу
«Главное, помнить, что это не финиш»: Член жюри Татьяна Котова призналась, что голосовала за другую финалистку «Мисс Россия 2019»
Сотрудницу метро захватил в заложницы уроженец Ростовской области