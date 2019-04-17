На строительстве "обхода Аксая" идет вынос коммуникаций

СЕГОДНЯ 10:27 2019-04-17T10:28:32+03:00

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На строящейся под Ростовом дороге, которую называют "обходом Аксая" (1036-1073 км федеральной трассы М-4 "Дон"), уже идет вынос коммуникаций для продолжения основных строительных работ. Данный процесс планируется закончить в феврале-марте 2020 года.

- На подходе к новому участку трассы на существующем отрезке М-4 "Дон" (1024–1036 км), где расположены населенные пункты Грушевская и Новоперсеновка, заканчивается переустройство коммуникаций и начинается реконструкция этого участка, - сообщает госкомпания "Автодор". - Дорога будет доведена до параметров категории IА с шестью полосами движения. В рамках проекта планируется построить два моста: через реку Тузлов и 83-метровый путепровод над автомобильной дорогой к станице Грушевская в Аксайском районе.

Добавим, что дорожникам предстоит реконструировать участок протяженностью в 12,3 километра. После окончания работ разрешенная скорость движения на нем составит 110 км/ч. Работы по договору должны быть завершены в конце сентября 2021 года. Отметим, что "обход Аксая" сделают платным, зато водителям не придется стоять в пробках на восточном въезде в Ростов.

ИСТОЧНИК KP.RU