Ростовчане просят чиновников обратить внимание на проблемный мост по улице Зоологической
В социальной сети ростовчанин Тигран опубликовал обращение к городской администрации Ростова-на-Дону с просьбой обратить внимание на проблемный участок дороги.
- Сделайте мост на Зоологической! Каждый день стоять в пробке по полчаса невыносимо! - написал мужчина, выложив фотографии путепровода.
В комментариях под его постом другие ростовчане пишут, что мост уже ремонтировали в прошлом году, и лучше не стало.
- Там надо прямой мост строить от Зоологической сразу на Доватора, над всем этим безобразием. Несколько пробок исчезнут, - предложил ростовчанин Сергей.
Многие указывают на то, что качество путепровода не решит проблему пробок на данному участке и есть множество других проблемных дорог в городе, где внимание чиновников гораздо важнее. Например, мост по улице Малиновского, на который жаловались уже сотни раз.
ИСТОЧНИК KP.RU