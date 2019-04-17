Ростовчане просят чиновников обратить внимание на проблемный мост по улице Зоологической

СЕГОДНЯ 11:00 2019-04-17T11:03:37+03:00

Мост на Зоологической. Фото пользователя ВК Тигран Тигран из группы "ПРО АВТО РОСТОВ | AAA61".

Хотя больше людей обеспокоены судьбой путепровода на Малиновского

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В социальной сети ростовчанин Тигран опубликовал обращение к городской администрации Ростова-на-Дону с просьбой обратить внимание на проблемный участок дороги.

- Сделайте мост на Зоологической! Каждый день стоять в пробке по полчаса невыносимо! - написал мужчина, выложив фотографии путепровода.

В комментариях под его постом другие ростовчане пишут, что мост уже ремонтировали в прошлом году, и лучше не стало.

- Там надо прямой мост строить от Зоологической сразу на Доватора, над всем этим безобразием. Несколько пробок исчезнут, - предложил ростовчанин Сергей.

Многие указывают на то, что качество путепровода не решит проблему пробок на данному участке и есть множество других проблемных дорог в городе, где внимание чиновников гораздо важнее. Например, мост по улице Малиновского, на который жаловались уже сотни раз.

ИСТОЧНИК KP.RU