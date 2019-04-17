2019-04-17T11:02:40+03:00
Общество

На российско-украинской границе задержали контрабандиста, который пытался перевезти 1820 литров спирта

Мужчине грозит крупный штраф
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Контрабандист пытался проехать мимо пункта пропускаКонтрабандист пытался проехать мимо пункта пропуска
Изменить размер текста:

Пограничники сообщили о задержании контрабандного спирта. Согласно официальной версии, гражданин России попытался проехать в соседнюю страну окольными путями, в обход установленного пункта пропуска. Его остановили на окраине Гуково уже в пограничной зоне.

- Как оказалось, он пытался переместить 1820 литров спирта, - пояснили в

ведомстве. - Предварительная оценочная стоимость груза составила около 450 тысяч рублей.

Мужчину уже привлекли к административному штрафу, ему грозит крупный штраф и конфискация товара, на данный момент груз и машины арестованы.

Напомним, в декабре в Ростовской области удалось задержать партию контрабандой косметики. Дело было в районе российского города Донецка, неподалеку от российско-украинской границы. Сотрудники ведомства вместе с народными дружинниками приметили россиянку, в руках который были несколько коробок с косметикой, которые она пыталась незаконно пронести в обход официального пункта пропуска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ростелеком» и ПФР приглашают российских пенсионеров принять участие в V Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету – 2019»
Впервые в Ростове «Автодилер года - 2019»!
В Ростове-на-Дону пропали две сестры
В Ростовской области из оборота изъяли 226 килограммов хлеба с начала года
Ростовчане просят чиновников обратить внимание на проблемный мост по улице Зоологической
На строительстве "обхода Аксая" идет вынос коммуникаций
В Ростовской области к 13 годам приговорили комбата, который изнасиловал и убил беременную женщину
В Таганроге ударило током 13-летнего подростка, который залез на вагон
Соцсети: в Ростове-на-Дону сожгли припаркованный во дворе "Ягуар"
В Шахтах 61-летняя пенсионерка по липовым документам взяла кредит на 600 тысяч рублей и скрылась
В Морозовске будут судить мужчину, который показывал детям половые органы
На лавочке в Майами самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева порассуждала о роскошной жизни
«Устал со мной фотографироваться»: Третья жена футболиста Тарасова устроила совмстную фотосессию с мужем
Звезда Playboy Мария Лиман в кружевном белье рассказала про подругу-разлучнницу
«Главное, помнить, что это не финиш»: Член жюри Татьяна Котова призналась, что голосовала за другую финалистку «Мисс Россия 2019»
Сотрудницу метро захватил в заложницы уроженец Ростовской области