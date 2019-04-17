На российско-украинской границе задержали контрабандиста, который пытался перевезти 1820 литров спирта

СЕГОДНЯ 11:02 2019-04-17T11:02:40+03:00

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Пограничники сообщили о задержании контрабандного спирта. Согласно официальной версии, гражданин России попытался проехать в соседнюю страну окольными путями, в обход установленного пункта пропуска. Его остановили на окраине Гуково уже в пограничной зоне.

- Как оказалось, он пытался переместить 1820 литров спирта, - пояснили в

ведомстве. - Предварительная оценочная стоимость груза составила около 450 тысяч рублей.

Мужчину уже привлекли к административному штрафу, ему грозит крупный штраф и конфискация товара, на данный момент груз и машины арестованы.

Напомним, в декабре в Ростовской области удалось задержать партию контрабандой косметики. Дело было в районе российского города Донецка, неподалеку от российско-украинской границы. Сотрудники ведомства вместе с народными дружинниками приметили россиянку, в руках который были несколько коробок с косметикой, которые она пыталась незаконно пронести в обход официального пункта пропуска.

ИСТОЧНИК KP.RU