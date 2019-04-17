В Ростовской области из оборота изъяли 226 килограммов хлеба с начала года

СЕГОДНЯ 11:23 2019-04-17T11:23:40+03:00

У экспертов возникли сомнения в его качестве, сроках и правильности хранения

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В Ростовской области только с начала года из оборота изъяли 19 партий хлеба. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

В частности, в ведомстве добавили, что речь идет о 226 килограммах хлебобулочных изделий. Там же озвучили и основные нарушения, которые они обнаружили во время проверок. В числе них - реализация продукции с истекшим сроком годности, нарушение условий хранения, отсутствие необходимой информации об изготовителе, а также отсутствие сопроводительных документов, позволяющих проследить путь следования продукции от производителя до поставщика, что вызывает сомнения в ее качестве и безопасности.

Всего же было исследовано 346 проб на соответствие требованиям Технических регламентов Таможенного союза, но все они соответствовали установленным требованиям.

В итоге, за выявленные нарушения 25 должностных и юридических лиц были привлечены к административной ответственности, им предстоит заплатить штраф на общую сумму в 175 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU