2019-04-17T11:36:11+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону пропали две сестры

Девочки ушли из дома 11 апреля
Ольга ГОПАЛО
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Вера и Лиза (справа) пропали 11 апреля. Фото: ГУ МВД России по РО.Вера и Лиза (справа) пропали 11 апреля. Фото: ГУ МВД России по РО.
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В Ростове-на-Дону в розыск объявлены две сестры - 18-летняя Лиза и 13-летняя Вера Смирновы. Об этом рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, добавив - девушки пропали 11 апреля. В тот день они ушли из дома, но до настоящего времени так и не вернулись.

Известно, что старшая сестра выглядит лет на 20 лет.

- Ее рост 160 сантиметров, среднего телосложения, прямые светло-русые волосы ниже плеч, - говорится в ориентировки, которую распространил донской главк. - В день исчезновения она была одета в джинсовую куртку и штаны, белые кроссовки.

Ее младшей сестре Вере на вид 14-15 лет. Рост школьницы 154 сантиметров, она среднего телосложения, рыжие волосы и стрижка каре. На ней были джинсы, черная куртка и черные кроссовки.

В настоящее время ведется их поиск. Если вы что-то знаете о том, где они могут находиться, звоните по телефонам, указанным ниже.

АЛЛО!

Звоните: 8 (863) 249-43-20, 8 (928) 755-75-97 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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