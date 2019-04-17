«Ростелеком» и ПФР приглашают российских пенсионеров принять участие в V Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету – 2019»

СЕГОДНЯ 15:11 2019-04-17T15:11:24+03:00

17 апреля 2019 года начинается прием работ на V Всероссийский конкурс «Спасибо интернету – 2019», организованный ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом России

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Участниками конкурса могут стать пользователи интернета старше 50 лет, которые научились работать на компьютере и в сети как самостоятельно, так и на специализированных компьютерных курсах.

Номинации конкурса:

• «Портал gosuslugi.ru: мой опыт»;

• «Мои интернет-достижения»;

• «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель»;

• «Моя общественная интернет-инициатива».

Цели конкурса:

• доступность государственных электронных услуг, поддержка активного долголетия;

• содействие в вопросах занятости «молодых пенсионеров»;

• выявление наиболее активных регионов, работающих в данной теме;

• формирование позитивного общественного мнения о развитии и применении современных телекоммуникационных технологий;

• определение наиболее актуальных для пенсионеров интернет-ресурсов;

• продвижение обучающего портала www.azbukainterneta.ru.

Конкурсные работы принимаются до 14 октября 2019 года, итоги конкурса планируется подвести в ноябре 2019 года.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте www.azbukainterneta.ru/konkurs, приложить конкурсную работу — эссе, написанное по теме одной из номинаций, а также фотографии. Победителей определят члены конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители «Ростелекома», Пенсионного фонда России, Министерства социальной политики Нижегородской области, Российской ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.

ИСТОЧНИК KP.RU