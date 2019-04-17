2019-04-17T15:11:24+03:00
Общество

«Ростелеком» и ПФР приглашают российских пенсионеров принять участие в V Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету – 2019»

17 апреля 2019 года начинается прием работ на V Всероссийский конкурс «Спасибо интернету – 2019», организованный ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом России
материал предоставлен ПАО «Ростелеком»
Поделиться:
«Ростелеком» и ПФР приглашают российских пенсионеров принять участие в V Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету – 2019»«Ростелеком» и ПФР приглашают российских пенсионеров принять участие в V Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету – 2019»Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»
Изменить размер текста:

Участниками конкурса могут стать пользователи интернета старше 50 лет, которые научились работать на компьютере и в сети как самостоятельно, так и на специализированных компьютерных курсах.

Номинации конкурса:

• «Портал gosuslugi.ru: мой опыт»;

• «Мои интернет-достижения»;

• «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель»;

• «Моя общественная интернет-инициатива».

Цели конкурса:

• доступность государственных электронных услуг, поддержка активного долголетия;

• содействие в вопросах занятости «молодых пенсионеров»;

• выявление наиболее активных регионов, работающих в данной теме;

• формирование позитивного общественного мнения о развитии и применении современных телекоммуникационных технологий;

• определение наиболее актуальных для пенсионеров интернет-ресурсов;

• продвижение обучающего портала www.azbukainterneta.ru.

Конкурсные работы принимаются до 14 октября 2019 года, итоги конкурса планируется подвести в ноябре 2019 года.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте www.azbukainterneta.ru/konkurs, приложить конкурсную работу — эссе, написанное по теме одной из номинаций, а также фотографии. Победителей определят члены конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители «Ростелекома», Пенсионного фонда России, Министерства социальной политики Нижегородской области, Российской ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Автоинспекторы призывают водителей быть осторожными во время непогоды
В Ростове-на-Дону женщина похитила у подруги ювелирное украшение
«Золотая маска» у ростовчан! Спектакль «Волшебная страна» Театра 18+ стал лауреатом престижной премии
В Ростове-на-Дону начали собирать мост на Зеленый остров
Строительство 5-звездочного отеля Hyatt в Ростове-на-Дону возобновят в июне
Зоопарк Ростова-на-Дону опубликовал снимки родившихся лемуров
Валерий Карпин продолжает искать сходства со своей дочерью
В Ростове эксперты обсудят будущее маркетинга и PR
В Ростове пройдет выездная экскурсия по новостройкам
Впервые в Ростове «Автодилер года - 2019»!
В Ростове-на-Дону пропали две сестры
В Ростовской области из оборота изъяли 226 килограммов хлеба с начала года
На российско-украинской границе задержали контрабандиста, который пытался перевезти 1820 литров спирта
Ростовчане просят чиновников обратить внимание на проблемный мост по улице Зоологической
На строительстве "обхода Аксая" идет вынос коммуникаций
В Ростовской области к 13 годам приговорили комбата, который изнасиловал и убил беременную женщину
В Таганроге ударило током 13-летнего подростка, который залез на вагон
Соцсети: в Ростове-на-Дону сожгли припаркованный во дворе "Ягуар"
В Шахтах 61-летняя пенсионерка по липовым документам взяла кредит на 600 тысяч рублей и скрылась
В Морозовске будут судить мужчину, который показывал детям половые органы
На лавочке в Майами самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева порассуждала о роскошной жизни
«Устал со мной фотографироваться»: Третья жена футболиста Тарасова устроила совмстную фотосессию с мужем
Звезда Playboy Мария Лиман в кружевном белье рассказала про подругу-разлучнницу
«Главное, помнить, что это не финиш»: Член жюри Татьяна Котова призналась, что голосовала за другую финалистку «Мисс Россия 2019»
Сотрудницу метро захватил в заложницы уроженец Ростовской области