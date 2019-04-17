В Ростове пройдет выездная экскурсия по новостройкам

СЕГОДНЯ 15:15 2019-04-17T15:15:49+03:00

В это воскресенье желающие купить квартиру смогут принять участие в «Туре по новостройкам»

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Что делать, если нужно посмотреть несколько вариантов нового жилья и уточнить все интересующие вопросы, а времени на это катастрофически не хватает? Записаться на бесплатный «Тур по новостройкам» от «Комсомольской правды»!

Желающие купить квартиру смогут посмотреть новые жилые комплексы, увидите разницу между объектами, познакомиться с выгодными предложениями от застройщиков. И все это за один день!

21 апреля, в воскресенье, участников ждет экскурсия по новым жилым комплексам центра и северной части Ростова.

Записаться на «Тур по новостройкам с «Комсомолкой» можно по телефону редакции в Ростове-на-Дону: (863) 333-24-22 (доб. 1) или куратора мероприятия 8-950-856-01-30 по будням с 9-00 до 18-00.

ВНИМАНИЕ!!!

Регистрация проводится до 19 апреля 2019 г. до 16.00.

Количество мест ограничено! Осталось всего 10 мест в автобусе.

ИСТОЧНИК KP.RU