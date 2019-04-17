В Ростове пройдет выездная экскурсия по новостройкам
Что делать, если нужно посмотреть несколько вариантов нового жилья и уточнить все интересующие вопросы, а времени на это катастрофически не хватает? Записаться на бесплатный «Тур по новостройкам» от «Комсомольской правды»!
Желающие купить квартиру смогут посмотреть новые жилые комплексы, увидите разницу между объектами, познакомиться с выгодными предложениями от застройщиков. И все это за один день!
21 апреля, в воскресенье, участников ждет экскурсия по новым жилым комплексам центра и северной части Ростова.
Записаться на «Тур по новостройкам с «Комсомолкой» можно по телефону редакции в Ростове-на-Дону: (863) 333-24-22 (доб. 1) или куратора мероприятия 8-950-856-01-30 по будням с 9-00 до 18-00.
ВНИМАНИЕ!!!
Регистрация проводится до 19 апреля 2019 г. до 16.00.
Количество мест ограничено! Осталось всего 10 мест в автобусе.
ИСТОЧНИК KP.RU