2019-04-17T15:15:49+03:00
Общество

В Ростове пройдет выездная экскурсия по новостройкам

В это воскресенье желающие купить квартиру смогут принять участие в «Туре по новостройкам»
Наталья ВЕСНИНА
Поделиться:
В Ростове пройдет выездная экскурсия по новостройкамВ Ростове пройдет выездная экскурсия по новостройкамФото: Юлия ЛАНДЫШ
Изменить размер текста:

Что делать, если нужно посмотреть несколько вариантов нового жилья и уточнить все интересующие вопросы, а времени на это катастрофически не хватает? Записаться на бесплатный «Тур по новостройкам» от «Комсомольской правды»!

Желающие купить квартиру смогут посмотреть новые жилые комплексы, увидите разницу между объектами, познакомиться с выгодными предложениями от застройщиков. И все это за один день!

21 апреля, в воскресенье, участников ждет экскурсия по новым жилым комплексам центра и северной части Ростова.

Записаться на «Тур по новостройкам с «Комсомолкой» можно по телефону редакции в Ростове-на-Дону: (863) 333-24-22 (доб. 1) или куратора мероприятия 8-950-856-01-30 по будням с 9-00 до 18-00.

ВНИМАНИЕ!!!

Регистрация проводится до 19 апреля 2019 г. до 16.00.

Количество мест ограничено! Осталось всего 10 мест в автобусе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Автоинспекторы призывают водителей быть осторожными во время непогоды
В Ростове-на-Дону женщина похитила у подруги ювелирное украшение
«Золотая маска» у ростовчан! Спектакль «Волшебная страна» Театра 18+ стал лауреатом престижной премии
В Ростове-на-Дону начали собирать мост на Зеленый остров
Строительство 5-звездочного отеля Hyatt в Ростове-на-Дону возобновят в июне
Зоопарк Ростова-на-Дону опубликовал снимки родившихся лемуров
Валерий Карпин продолжает искать сходства со своей дочерью
В Ростове эксперты обсудят будущее маркетинга и PR
«Ростелеком» и ПФР приглашают российских пенсионеров принять участие в V Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету – 2019»
Впервые в Ростове «Автодилер года - 2019»!
В Ростове-на-Дону пропали две сестры
В Ростовской области из оборота изъяли 226 килограммов хлеба с начала года
На российско-украинской границе задержали контрабандиста, который пытался перевезти 1820 литров спирта
Ростовчане просят чиновников обратить внимание на проблемный мост по улице Зоологической
На строительстве "обхода Аксая" идет вынос коммуникаций
В Ростовской области к 13 годам приговорили комбата, который изнасиловал и убил беременную женщину
В Таганроге ударило током 13-летнего подростка, который залез на вагон
Соцсети: в Ростове-на-Дону сожгли припаркованный во дворе "Ягуар"
В Шахтах 61-летняя пенсионерка по липовым документам взяла кредит на 600 тысяч рублей и скрылась
В Морозовске будут судить мужчину, который показывал детям половые органы
На лавочке в Майами самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева порассуждала о роскошной жизни
«Устал со мной фотографироваться»: Третья жена футболиста Тарасова устроила совмстную фотосессию с мужем
Звезда Playboy Мария Лиман в кружевном белье рассказала про подругу-разлучнницу
«Главное, помнить, что это не финиш»: Член жюри Татьяна Котова призналась, что голосовала за другую финалистку «Мисс Россия 2019»
Сотрудницу метро захватил в заложницы уроженец Ростовской области