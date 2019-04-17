В Ростове эксперты обсудят будущее маркетинга и PR

СЕГОДНЯ 16:31 2019-04-17T16:31:29+03:00

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Ежегодно форум «Дни PR и маркетинга на Юге» собирает ведущих российских экспертов в области коммуникаций, брендинга и маркетинга, которые представляют основные тренды в индустрии.

В этом году главными темами станут всеобщая цифровизация, нейромаркетинг и Big Data как инструменты эффективного взаимодействия с покупателем, повышения прибыли и создания идеального бренда. Хедлайнерами форума станут нейрофизиолог и экономист Наталия Галкина, известный бизнес-тренер и психолог Анетта Орлова, директор Высшей школы брендинга Андрей Кожанов.

Кроме того, участников форума ждет эксклюзивная аналитика медиапространства и СМИ от компании «Медиалогия», а также новые коммуникационные инструменты взаимодействия c аудиторией от ведущих PR-экспертов страны.

- В этом году форум отмечает юбилей, 10 лет «Дни PR и маркетинга на Юге» — это пространство для обмена экспертизой и генерации идей. Мы гарантируем участникам форума эффективный нетворкинг, погружение в авторские кейсы и секретные инсайты, - отметил Алексей Гвинтовкин, управляющий директор ГК «BrandHouse. Исследования, коммуникации, брендинг», председатель регионального отделения Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО-Юг).

Форум пройдет 31 мая, в конференц-зале «Ростов», на территории «Маринс Парк Отель».

Регистрация участников производится на сайте http://pryug.ru/

Организаторы мероприятия: ГК «BrandHouse. Исследования, коммуникации, брендинг», РАСО-Юг, Strategic Marketing Consulting & Coaching (SMCC). На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU