2019-04-17T16:47:35+03:00
Спорт

Валерий Карпин продолжает искать сходства со своей дочерью

Тренер ФК "Ростов" не может налюбоваться своей малышкой
Илья БОГОМОЛОВ
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Валерий Карпин на тренировке.Валерий Карпин на тренировке.Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"
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Instagram главного тренера футбольного клуба "Ростов" Валерия Карпина, похоже, стал полностью посвящен его дочке. Все последние фото - с малышкой Дашей. Очередной пост наставник "желто-синих" сделал в стиле "сравни-ка": выложил снимки девочки и себя в детские годы, чтобы подписчики могли найти сходства. Те отметили, что у ребенка папины глаза, а в остальном Дашенька похожа на маму. Поклонники Карпина желают здоровья малышке и зовут тренера обратно в "Спартак".

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Доченька и папа #karpin #карпин #фкростов #fcrostov #rostovondon #ростовнадону #futbol #football #футбол
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Напомним, это уже не первый раз, когда Валерий Георгиевич сравнивает себя со своей дочкой. Полгода назад у него уже был похожий пост, правда, тогда он выложил себя взрослого, но губы у них точно были один в один.

ИСТОЧНИК KP.RU

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