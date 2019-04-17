Зоопарк Ростова-на-Дону опубликовал снимки родившихся лемуров

СЕГОДНЯ 16:45 2019-04-17T16:45:39+03:00

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В зоопарке Ростова-на-Дону появились на свет сразу трое лемуров (мамочками стали две самки). Снимки малышей и одной счастливой мамы можно увидеть в социальных сетях зоопарка.

- Они еще маленькие, чувствуют себя защищено только рядом с родительницей, пока она вскармливает их молоком, - рассказали в зоопарке Ростова-на-Дону, добавляя, что лемуры предпочитают фрукты, а также листья, цветы, травянистые растения, кактусы и изредка - насекомые.

Напомним, в зоопарке содержатся свыше 5000 животных, относящихся к более 400 видам, в том числе азиатские слоны, жираф, львы, тигры, карликовый бегемот, большая группа копытных животных, а также редкие животные Кавказа (дагестанский тур, безоаровая коза) и человекообразные обезьяны.

ИСТОЧНИК KP.RU