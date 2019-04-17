В Ростове-на-Дону начали собирать мост на Зеленый остров

СЕГОДНЯ 16:57 2019-04-17T17:07:02+03:00

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В Ростове-на-Дону начали собирать понтонный мост на Зеленый остров. Первые снимки уже появились в городском паблике, правда, вызвали у многих не радость, а гнев - жители переживают, что в скором времени территорию экологически чистого Зеленого острова отдадут под «новоделы».

Напомним, понтонный мост в створе 29-й Линии в Ростове-на-Дону просел 4 ноября (за неделю до того, как планировали работы по разборке на зимний период). «Отрезанными от материка» оказались 400 человек, большинство из которых приехали на праздники пожарить шашлыки. На помощь пришли спасатели.

Прокуратура провела проверку и сделала вывод - за мостом очень плохо следили. Организация, на балансе которой находилась переправа, за зиму должна была сделать «оргвыводы» и исправить недочеты. Через неделю это станет ясно.

ИСТОЧНИК KP.RU