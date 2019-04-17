2019-04-17T18:10:12+03:00
Общество

Автоинспекторы призывают водителей быть осторожными во время непогоды

В течение трех дней ожидается понижение температуры и дожди
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростов пришли дождиВ Ростов пришли дождиФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Автоинспекторы Ростовской области распространили официальное обращение к жителям. Они просят участников дорожного движения быть максимально осторожными.

- Во второй половине ночи и в утренние часы 18, 19, 20 апреля местами по Ростовской области ожидается заморозки до -1...-3 градусов, - поясняют в ведомстве. - В сложных погодных условиях необходимо быть внимательными и осторожными, проявлять уважение по отношению к друг другу.

Автомобилисты должны строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между машинами, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над управлением.

А вот пешеходов просят при таких погодных условиях в темное время суток обозначать свое присутствие на дороге с помощью световозвращающих элементов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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