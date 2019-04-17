Автоинспекторы призывают водителей быть осторожными во время непогоды
Автоинспекторы Ростовской области распространили официальное обращение к жителям. Они просят участников дорожного движения быть максимально осторожными.
- Во второй половине ночи и в утренние часы 18, 19, 20 апреля местами по Ростовской области ожидается заморозки до -1...-3 градусов, - поясняют в ведомстве. - В сложных погодных условиях необходимо быть внимательными и осторожными, проявлять уважение по отношению к друг другу.
Автомобилисты должны строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между машинами, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над управлением.
А вот пешеходов просят при таких погодных условиях в темное время суток обозначать свое присутствие на дороге с помощью световозвращающих элементов.
ИСТОЧНИК KP.RU