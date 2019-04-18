2019-04-18T09:35:47+03:00
Звезды

"Уже тогда думал о судьбе русского рэпа": Баста выложил детский снимок

Поклонники подчеркнули, что взгляд у артиста остался тот же
Илья БОГОМОЛОВ
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Василий "Баста" Вакуленко.Василий "Баста" Вакуленко.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Рэпер Баста выложил в Instagram свое детское фото, которого раньше не было в соцсетях. Наверняка, это часть общей фотографии из детского сада или начальной школы. "Вася Вакуляка", - подписал снимок артист.

Малютка-Баста с серьезным взглядом понравился подписчикам, они оставили множество комментариев о том, что в будущем этот мальчуган должен будет сочинить "Мою игру" и "Сансару".

bastaakanogganobastaakanoggano
Вася Вакуляка
69708 отметок «Нравится»478 комментариевInstagram

- Уже здесь в глазах виднеется текст: "Моя игра, моя игра, она мне принадлежит...", - написала пользовательница Instagram Анна.

- Уже тогда он думал о судьбе русского рэпа! - добавил пользователь Евгений.

- И ведь не изменился почти, - удивилась Елена.

Напомним, у "Комсомолки" выходил большой текст о детских годах Василия Вакуленко. Оказывается, у автора "Выпускного" не было своего бала, будущего рэпера выгнали из школы за прогулы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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